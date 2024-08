Galerie am Pavillon zeit Nora Hildebrand-Miersen Nora Hildebrand-Miersen: „Die Bilder das bin Ich“

Zu sehen sind auch zwei große Gemälde von 1969 die in der Ausstellung „saar69“ im Saarlandmuseum in Saarbrücken zu sehen waren. In beiden Genres sind Versatzstücke der Realität zu entdecken, die ornamenthaft in vielgestaltige Grundstrukturen eingebunden werden. Bilder, die sacht und leise in tiefen Emotionen atmen und einen schönen Einblick in das Werk der 2014 verstorbenen Künstlern geben.