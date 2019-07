Ex-Vizechef der Fachhochschule in Quierschied vor Gericht : Anklage gegen Kriminaldirektor wegen Nötigung im Amt

Saarbrücken Früherer Vizechef der Fachhochschule für Verwaltung und Polizei muss sich mit einem Polizeirat vor dem Strafrichter verantworten.

Hintergrund sind Vorfälle, die sich vor zwei Jahren an der Fachhochschule im Quierschieder Ortsteil Göttelborn ereigneten. Demnach gab es den Verdacht, dass eine Dozentin in einem ihrer Kurse Hinweise zu einer bevorstehenden Klausur gegeben haben könnte. Vier Kurssprecher eines Studienganges der Polizeistudenten, alle Beamte auf Widerruf, sollen daraufhin von der Fachbereichsleitung einzeln vernommen worden sein. Um sie zu bestimmten Aussagen zu bewegen, so die Staatsanwaltschaft, sollen die beiden Vorgesetzten ihre „überlegene hierarchischen Stellung“ ausgenutzt haben und den Polizeistudenten „gezielt mit Entlassung gedroht“ haben. Zudem seien die Nachwuchspolizisten gedrängt worden, den Führungskräften Einblick in ihre privaten Mobiltelefone zu geben. Nach Angaben der Ermittler haben die jungen Beamten aus Angst vor Entlassung und möglichen Nachteilen in bevorstehenden Prüfungen ihre Telefone zur Verfügung gestellt. Von einzelnen Nachrichten in einem so genannten Chat in einer „Whatsapp“-Gruppe unter den Studenten sollen daraufhin Fotos gemacht worden sein.