Kunst im öffentlichen Raum : Auf dem Rodenhof turnt man besonders kunstvoll

Saarbrücken Man muss nicht immer ins Museum, um Kunst zu sehen. Manchmal lohnt es sich auch, dafür mal in die Schule zu gehen.

Eine der wichtigsten sozialen Bauaufgaben der Nachkriegszeit war die Errichtung von allgemeinbildenden Schulen. In den 1950er Jahren setzte sich dabei der so genannte Pavillonstil durch, bei dem einzelne Trakte durch niedrige, oft offene Pausenhallen miteinander verbunden wurden.

Bei näherem Hinsehen lassen die in verschiedenen Schichten angebrachten, abstrakten Formen jedoch vereinzelt stilisierte Figuren erkennen, die mal kopfüber, mal kopfunter dargestellt wurden. Die Bewegtheit der Figuren stellt einen Bezug zur Funktion des Gebäudes als Turnhalle her.

Nikolaus Josef Schmitt, 1918 im saarländischen Besch geboren, wurde an der Werkkunstschule Trier künstlerisch ausgebildet, war Schüler in der Dekorationsklasse von Paul Mariel und in der Malklasse von Martin Mendgen. Seit 1949 arbeitete er freiberuflich.

Seinen Schwerpunkt legte er dabei auf Arbeiten in Kirchen und öffentlichen Gebäuden, sodass sich viele Wandbilder und Glasfenster von ihm in der Region erhalten haben, so in Wadern, in Merzig oder in den Pfarrkirchen Urexweiler, Nalbach-Körprich und Brotdorf. Der Künstler signierte seine Werke häufig mit „Schmitt-Nennig“, der Namenszusatz drückte seine Verbundenheit zu seinem Wohn- und Heimatort aus, wo er 1996 verstorben auch ist.