Neustart an geschichtsträchtigem Ort : Überraschung in Saarbrücker Kneipenszene – Team des alten Sankt J kehrt zurück

Hier in der Obertorstraße wird die neue Kneipe einziehen. Der Schriftzug des „History“ ist bereits verschwunden. Foto: Thomas Schäfer

Saarbrücken Gut ein Jahr nach dem unfreiwilligen Abschied kehrt der Ex-Chef des Sankt J zurück an den St. Johanner Markt. Er plant eine Kneipe an einem geschichtsträchtigen Ort. Was geplant ist.