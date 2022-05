Sonntags ans Schloss: Neustart am 12. Juni : Ab Juni gibt‘s wieder „Sonntags ans Schloss“

Sonntags ans Schloss: Neustart am 12. Juni

So schön wie vor Corona soll es wieder werden am Saarbrücker Schloss. Das Foto zeigt die Bluesmatinee mit Pristine im Juli 2018. Foto: Rich Serra

Saarbrücken Eine der beliebtesten Freiluft-Kulturveranstaltungen des Landes wagt den Neustart: Sonntags ans Schloss, die kostenlose Open-air-Reihe im Saarbrücker Schlossgarten will nach den Corona-Jahren wieder die Fans beglücken.

Da werden viele musikbegeisterte Menschen und die Eltern kleiner Kinder jubeln: Nach zwei stillen Corona-Sommern wird es im Saarbrücker Schlossgarten wieder bunt und laut und fröhlich. Die Open-air-Reihe „Sonntags ans Schloss“ wagt den Neustart: Am Sonntag, 12. Juni, 11 Uhr, geht es los. Rozedale, eine Blues-Rock Band mit charismatischer, stimmgewaltiger Frontfrau aus Frankreich, macht den Auftakt.

Den Abschluss um 18 Uhr bilden wieder die Soireen. Zum Auftakt am 12. Juni gastiert das Adriano BaTolba Trio, ein, wie das Kulturforum schreibt „Ausnahmetalent in Sachen Rockabilly und Rock ’n’ Roll“. Acht neue Bands sind in diesem Jahr dabei. Der Schwerpunkt liegt wieder auf akustischer Musik aus den Bereichen Folk, Singer/Songwriter, Pop und Crossover aus dem Alternative-Bereich.