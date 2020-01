Congresshalle : Neujahrskonzert mit Händels „Messiah“

Georg Friedrich Händels „Messiah“ ist in Saarbrücken in der Originalsprache zu hören. Foto: picture-alliance/ dpa/dpa

Saarbrücken Der Bach-Chor Saarbrücken und Le Concert Lorrain geben ein Neujahrskonzert am kommenden Samstag, 4. Januar, ab 18 Uhr in der Congresshalle Saarbrücken an der Hafenstraße. Musiker und Sänger führen dort eines der bekanntesten Werke aus der Barock-Ära auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der „Messiah“ von Georg Friedrich Händel ist zu hören in der Originalsprache.

Weitere Ausführende sind Griet de Geyter (Sopran), Alexander Chance (Altus), Markus Schäfer (Tenor) und Matthias Winckhler (Bass). Georg Grün steht am Pult.

Das französische Barockorchester Le Concert Lorrain feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und ist auf historische Aufführungspraxis spezialisiert. Das Orchester gastiert in allen großen Konzertsälen, wie beim Wiener Musikverein, im Concertgebouw Amsterdam, in der Philharmonie de Paris, der Philharmonie Warschau und der Philharmonie Luxemburg.