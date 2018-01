Die Deutsch-Griechische Gesellschaft (DGG) Saar lädt ihre Mitglieder und Freunde am Sonntag, 21. Januar, ab 15 Uhr zu einer „Neujahrsfeier auf Griechisch“ in die Begegnungsstätte des Vereins, dem Holzhaus am Ilseplatz. Bei einer Neujahrsfeier auf Griechisch schneiden Mitglieder und Freunde das Neujahrsbrot, genannt „Vassilopita“, an und ermitteln damit die Glückskinder des Jahres 2018. Das sind alle, die in ihrem Vassilopita-Stück eingebackene Glücksmünzen entdecken. Schirmherr ist Peter Jacoby. Der Eintritt ist frei.