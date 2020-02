Energiegewinnung : Neues Kraftwerk im April 2022 am Netz

Saarbrücken An der Römerbrücke in Saarbrücken soll künftig Energie für 30 000 Haushalte erzeugt werden.

Das Heizkraftwerk von Energie SaarLorLux an der Römerbrücke in Saarbrücken wird nicht durch ein neues Gaskraftwerk ersetzt. Das stellt Stefan Eichacker, Marketing- und Kommunikationsleiter des Unternehmens, klar. Das bestehende Kraftwerk bleibt erhalten und wird um ein Gasmotorenkraftwerk Römerbrücke (GAMOR) erweitert. Ziel ist der Kohleausstieg aus der Energieerzeugung, die zusätzliche Absicherung der Fernwärmeversorgung in Saarbrücken und die Sicherung der Arbeitsplätze für die Zukunft. 65 000 Haushalte können so mit Strom und 13 000 mit Wärme versorgt. Im April 2022 sollen sowohl die Gasturbinen als auch die Photovoltaikanlage, die an der Fassade des neuen Gebäudes angebracht wird, am Netz sein.