Botanischer Garten : Neues Leben für den Botanischen Garten in Burbach

Neues Leben für den Botanischen Garten in Burbach

Saarbrücken Klaus Harth und Beate Garmer haben sich als Künstler intensiv mit der Natur in Burbach beschäftigt. Eine Ausstellung zeigt ihre Arbeiten.

„Ist der BGB (der Botanische Garten Burbach) eine reine Erfindung? Wo befindet sich der Botanische Garten Burbach? Wie hilft mir der BGB, einen Dialog mit der Natur zu führen? Was hat der BGB mit der bemannten Raumfahrt zu tun?“ Diese und weitere Fragen beantwortet die Ausstellung „Die Unvergänglichkeit ist unzulänglich – Botanischer Garten Burbach“ von Klaus Harth, Beate Garmer und Gästen, die am Freitagabend im gut besuchten Kulturverein Burbach e. V. eröffnet wurde.

„Wir wollten nicht einfach unsere fertigen Arbeiten hintragen, sondern uns mit diesem lebendigen Ort auseinandersetzen“, sagt Garmer. Zunächst erkundete sie mit Klaus Harth Burbach. „Uns sind die Brachen aufgefallen, die es hier vielmehr als in der Innenstadt gibt, weil das Bauland weniger begehrt ist.“ Während vielen Bewohnern und Passanten solche Brachen ein Dorn im Auge sind, entdeckte das Künstlerduo in den vermeintlichen Schandflecken die wilde Stadtnatur, in der Kultur und Natur ohne den gestalterischen Eingriff des Menschen fusionieren.