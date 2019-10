Serie reißt nicht ab : Erneut stirbt Saarländerin an den Folgen illegaler Drogen

Saarbrücken Traurige Statistik: Polizei meldet weiteres Opfer.

So meldet ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Freitag (25. Oktober), dass eine Saarbrückerin einer Drogenvergiftung erlag. Die 55-Jährige sei am Tag zuvor tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Rechtsmediziner der Uniklinik in Homburg bestätigten den ersten Verdacht der Ermittler.