In Saarbrücken fehlt bezahlbarer Wohnraum : Neues Bündnis soll Saarbrücker Wohnungsnot bekämpfen

Im Regionalverband fehlen bezahlbare Wohnungen. Foto: picture alliance / Tim Brakemeie/Tim Brakemeier

Saarbrücken Der Regionalverband hat ein Bündnis für „bezahlbares Bauen und Wohnen gegründet. Zuerst aber wird mal geredet und analysiert.

Es sei „Druck im Kessel“, ja, und der Druck nehme zu, sagt Volker Leers. Das habe die Bundestagswahl gezeigt: „Die Gesellschaft spaltet sich.“ Das habe aber vor allem der Volksentscheid in Berlin gezeigt, bei dem eine deutliche Mehrheit für eine Enteignung von Wohnungskonzernen gestimmt hat. Volker Leers ist Präsident der Wohnungswirtschaft im Saarland. Und er war einer der Redner, die am Donnerstag im Volkshochschulzentrum am Saarbrücker Schlossplatz die sogenannte Kick-Off Veranstaltung zur Gründung eines Bündnisses für „bezahlbares Bauen und Wohnen im Regionalverband“ eröffnet haben. Das Thema werde schon seit vielen Jahren diskutiert, sagte Leers. Dann wurde geredet. „Wir kennen die Probleme“, rief er in den Saal, „wir müssen aufhören zu reden.“ Dann wurde geredet.

Dabei zeigte schon eine Dokumentation, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Foyer aufgebaut hatte, wo das Problem liegen – und wo mögliche Lösungen. Da ging es erstmal um die Frage, warum in den Städten die Mieten und Kaufpreise für Wohnungen steigen, in den ländlichen Regionen aber teilweise immer mehr Wohnraum leersteht. Dieses Phänomen erklärt der DGB so: Die Einwohnerzahlen gehen zwar vielerorts nach unten, aber die Zahl der Haushalte steigt. Das wiederum liege daran, dass mehr Menschen als früher über längere Zeit allein leben, zum Beispiel während einer Ausbildung, nach einer Scheidung oder im Alter. Weil Menschen heute beruflich mobiler sein müssen, leben nicht selten auch Paare in getrennten Wohnungen.

Außerdem komme es zu „Wanderbewegungen“. Großstädte seien attraktiv und wachsen, weil dort mehr Menschen Arbeit finden, aber auch das kulturelle Angebot größer ist. Die meisten Menschen, die aus dem Ausland zuziehen, kommen nicht aufs Land, sondern in die Stadt. Das bestätigte auch der neue Saarbrücker Baudezernent Patrick Berberich. Es sei „schön, dass die Zahl der Einwohner in Saarbrücken steigt“. Aber das bedeute eben auch, dass man mehr Wohnungen brauche.

Die Landeshauptstadt sei deshalb dabei, Baulücken zu erfassen, die sich für eine weitere Wohnbebauung eignen. Und die Stadt verkaufe eigene Grundstücke nicht mehr einfach an denjenigen, der das meiste Geld bietet, sondern an den, der das beste Konzept hat. So könne man zum Beispiel gezielt Wohnraum für Studierende oder betreutes Wohnen fördern.

Der DGB empfiehlt, dass Städte und Gemeinden selbst Wohnungen bauen, etwa durch kommunale Wohnungsunternehmen. Das habe den Vorteil, dass man die Mieten nicht nur, wie bei Förderprogrammen für privaten Wohnungsbau, über eine gewissen Zeitspanne niedrig halten kann, sondern dauerhaft Wohnraum anbieten kann, der günstiger ist als auf dem privaten Markt.

„Investoren und Bauträger fordern, die Kommunen sollten ihre Flächen günstig abgeben, damit Wohnungen entstehen können. Das Argument: Selbst wenn diese sehr teuer sind, reiche das ,Mehr’ an Wohneinheiten aus, um den Markt zu entlasten. An anderer Stelle würden dann Wohnungen frei“, schreibt der DGB. Die Forschung könne diesen „Sickereffekt“ allerdings nicht belegen.

Dass günstiger Wohnraum gerade im Ballungsraum Saarbrücken gebraucht wird, sei klar, sagte Regionalverbandsdirektor Peter Gillo. Er erinnert sich an eine junge Frau, eine Verkäuferin, deren Freund Handwerker ist und die in einer kleinen Wohnung lebten. „Die hatten Angst, dass sie zur Familiengründung keine Wohnung finden, die sie sich leisten können“, erzählte Gillo. Es seien bei weitem nicht nur die Empfängerinnen und Empfänger von staatlicher Hilfe, die sich wegen bezahlbarer Wohnungen Sorgen machten.

Etwa ein Viertel aller Haushalte in Saarbrücken, sagte Gillo, müsse die Hälfte des Einkommens fürs Wohne ausgeben. Die „Bezahlbarkeit“ von Wohnungen sei allerdings bereist gefährdet, wenn dauerhaft mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens für die Warmmiete aufgewendet werden müssen, sagt der DGB.

Es gebe nicht nur eine Lösung für all diese Probleme, findet Peter Gillo.. Man brauche einen stärkeren öffentlichen sozialen wohnungsbau, man brauche aber auch alle anderen Akteure auf dem Feld des Wohnungsbaus. Deshalb sei das Bündnis, das der Regionalverband nun ins Leben gerufen hat, so wichtig.

Aufgabe dieses Bündnisses aus Politik, Wohnugswirtschaft und Behörden müsse es auch sein, das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu schaffenr, dass Wohnungen gebraucht werden und das auch mit Neubauprojekten verbunden sei kann.