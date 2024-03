„anders.lebenswert.wohnen.“ Neuer Verein will inklusives Wohnprojekt in Saarbrücken gründen

„Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“ Der Werbeslogan eines schwedischen Einrichtungskonzerns kommt sofort in den Sinn, wenn man die Visionäre vom neuen Verein anders.lebenswert.wohnen trifft. „Wir planen ein Wohnprojekt wie ein kleines Dorf mit Quartiercharakter in Saarbrücken“, sagt der Vereinsvorsitzende Reinhold Schmitt. Der 60-jährige Diplominformatiker aus St. Ingbert erklärt, dass ein inklusives Mehrgenerationen-Projekt in der Landeshauptstadt das Ziel des jungen Vereins ist, der rund ein Dutzend Mitglieder hat.