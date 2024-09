Viel mehr als nur Pilates oder Yoga Barre-Workout: So anstrengend ist der neue Trendsport an der Ballettstange

Bei der Sportart wird der ganze Körper beansprucht wird - Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Arme und sogar die Füße, zählt Moore auf. Um die zu trainieren machen wir Kniebeugen, die Fersen liegen auf dem Gymnastikball auf. Hauptsächlich werden an der Ballettstange aber die Bein- und Gesäßmuskeln trainiert, indem wir den in die Kniekehle geklemmten Gymnastikball hinter uns in die Höhe heben. „Up and Down“, gibt Sarah den Takt vor. So langsam fangen meine Beine an zu zittern, ich klammere mich an die Stange neben mir, lasse die Schultern hängen. Sofort ist Sarah da, korrigiert meine Haltung. Aufrecht und gerade soll der Rücken sein. Nach etwa 50 Minuten geht es nun zurück auf die Matte. Zum Abkühlen und Entspannen zeigt uns Sarah Moore verschiedene Yoga-Übungen, zum Beispiel den herabschauenden Hund oder die Katze-Kuh-Pose – auch hier ist die Haltung entscheidend und es ist wichtig, bei sich selbst zu sein. Wir sollen uns auf den Körper und die Übung konzentrieren. Nach einer Stunde ist der Kurs vorbei.