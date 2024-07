Neues Restaurant am Rathausplatz „Sonnenaufgang“ für Sushi-Liebhaber: Das bietet das „Yoake“ in Saarbrücken

2018 hat er den ersten Sushi-Laden in Villingen-Schwenningen eröffnet, 2023 einen in Ludwigsburg, 2024 in Saarbrücken. Das dritte „Yoake“ solle noch lange nicht das letzte sein, sagt der 34-jährige Besitzer Duy Anh Nguyen, der nicht nur für die Landeshauptstadt viel vorhat. Eigentlich hätte es „Anfang Juni“ losgehen sollen, wie er unserer Zeitung im Mai ankündigte, doch die Türen am Rathausplatz 3 blieben zu. Still und heimlich hat Nguyen und sein Team sie jetzt geöffnet.