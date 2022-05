Die „Herberge zur Heimat“ in Saarbrücken kümmert sich um wohnungslose Männer : Neuer Start ins Leben am Ludwigsplatz

Einrichtungsleiterin Ulla Frank steht vor der „Herberge zur Heimat“ am Ludwigsplatz. Die Diakonie Saar hat 2020 die Leitung übernommen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In einem schönen Stengelhaus nimmt die „Herberge zur Heimat“ wohnungslose Männer in einfachen Zimmern auf und gibt ihnen eine Lebensperspektive.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel

Am Saarbrücker Ludwigsplatz steht ein weißes Stengelhaus, in dem weder ein Generalkonsulat noch die Staatskanzlei residiert. Hier wird gewohnt: schlicht, in einfachen Zimmern, aber sauber und vor allem sicher. Seit 55 Jahren finden in der „Herberge zur Heimat“ wohnungslose Männer ein Dach über dem Kopf und erhalten Unterstützung, um ihr Leben wieder selbst anpacken zu können.

Die Diakonie Saar, die Anfang 2020 den Betrieb übernommen hat, feiert das gemeinsam mit der Stiftung Herberge zur Heimat, und die hat eine noch viel längere Geschichte. Vor 141 Jahren wurde sie gegründet, bot zuerst durchreisenden Handwerkern und ähnlichen Personen eine Unterkunft und richtete nach dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Angebot auf wohnungslose Männer aus. Das Haus ist gut belegt, die Herberge für Männer ist dennoch sehr unauffällig, das Schild am Eingang schwer zu lesen. Viele Menschen in Saarbrücken wissen gar nicht, dass es hier ein solches Asyl gibt und würden, wenn sie es denn wüssten, vermutlich eine ganz andere Außendarstellung erwarten. Aber das Unauffällige hat System, denn die Herberge will ein Rückzugsort und Startplatz sein, Chancen geben, um im Leben wieder anzukommen.

„Die Männer, die in der Einrichtung am Ludwigsplatz aufgenommen werden, haben Haftstrafen abgesessen, waren lange im Krankenhaus oder haben auf der Straße gelebt. Bei ihrer Ankunft sind viele in einem schlechten körperlichen und psychischen Zustand. In der Herberge bekommen sie einen Schlafplatz und regelmäßige Mahlzeiten, Sozialarbeiter geben ihrem Tag Struktur und unterstützen sie auf dem Weg in eine eigenständige Lebensführung“, sagt Stefanie Stein, die Pressesprecherin des Diakonischen Werks. „Wohnungslosigkeit ist der krönende Abschluss vielfältiger Probleme. Ohne ein intensives, vielfältiges Hilfsangebot gibt es für die meisten kein Entkommen“, ergänzt Diakonie-Geschäftsführerin Anne Fennel. Die Herberge zur Heimat hat 25 Plätze, finanziert durch den Sozialhilfeträger. Insgesamt kümmern sich fünf sozialpädagogische Fachkräfte und sieben weitere Mitarbeitende um die Männer. Der Tag in der Herberge ist gut strukturiert durch feste Essenszeiten. Jeder ist nach seinen Möglichkeiten selbst verantwortlich, das Zimmer in Ordnung zu halten und seine Wäsche zu waschen. Um den Blick auch auf zukünftige Erwerbsarbeit zu richten, bietet die Herberge zudem acht Arbeitsgelegenheiten an. Dabei helfen die Bewohner bei verschiedenen Tätigkeiten im Haus, etwa in der Küche oder beim Putzen.