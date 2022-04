Interkommunale Zusammenarbeit : Neuer Standort: Saarbrücker Flügel stehen jetzt am Staden

Die Saarbrücker Flügel sind nun am Staden zu finden. Foto: City Marketing GmbH

Saarbrücken Sie stehen am Staden und setzen das Ulanen-Denkmal perfekt in Szene: die Saarbrücker Flügel. Mehr als drei Meter hoch und breit ist die mit LED-Technik beleuchtete Figur aus Metall und Plexiglas, die nicht nur in den Abendstunden einen ausgezeichneten Selfie-Spot mit beeindruckendem Hintergrund bietet.

Ralf Kirch, Geschäftsführer der City-Marketing GmbH: „Nachdem die Flügel von Januar bis März an der Halde Göttelborn zu bestaunen waren, sind sie wieder zurück in der Landeshauptstadt. Das Flügelpaar, kreiert von Jochen Maas, bietet eine besondere Foto-Attraktion inmitten der grünen Oase direkt an der Saar. Wir empfehlen nach einem kreativen Schnappschuss vor den Flügeln, den Sonnenuntergang am Ulanen Pavillon zu genießen.“