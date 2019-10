Filmreihe : Kino Achteinhalb zeigt Filmkunst aus Polen

Saarbrücken Das Saarbrücker Kino Achteinhalb im Nauwieser Viertel zeigt wieder eine Reihe „Neue polnische Filme“. Sie beginnt am 7. Oktober und endet am 12. Dezember.

In der polnischen Filmproduktion entstehen Werke, die sich insbesondere durch den kritischen Bezug auf die aktuelle Situation im Land auszeichnen, hierzulande aber wenig bekannt sind. Seit Jahren ist es dem Kino Achteinhalb wichtig, sowohl zeitgenössische filmische Stellungnahmen zu präsentieren, als auch Einblicke in die polnische Geschichte zu gewähren.

In diesem Jahr sind es die individuellen Lebenswege unterschiedlichster Frauen, die in fünf der sieben gezeigten Filme einen inhaltlichen roten Faden darstellen. Den Auftakt der Reihe macht am Montag, 7. Oktober, 20 Uhr, „Dunkel, fast Nacht“ (Regie: Borys Lankosz), die Verfilmung des internationalen Bestsellers von Joanna Bator. Eine polnische Journalistin recherchiert in ihrer nordschlesischen Heimatstadt über den Verbleib dreier verschwundener Kinder. Dabei stößt sie auch auf verdrängte Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg, in die ihre eigene Familie verwickelt ist.