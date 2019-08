Saarbrücker Bürgerpark : An der Skateanlage bleibt’s dunkel

Saarbrücken Die neue Beleuchtung für den Saarbrücker Bürgerpark verzögert sich.

Die Skateanlage ist ein beliebter Treffpunkt im Bürgerpark. Im Sommer ist dort abends noch lange was los. In der dunklen Jahreszeit endet das Vergnügen früher, weil die Anlage nicht beleuchtet ist. Das wird, zumindest vorläufig, so bleiben. Das sagt Carmen Dams, Leiterin des Saarbrücker Grünamtes, im SZ-Gespräch. Sie verstehe zwar den Wunsch nach Licht an dieser Stelle. Allein, der Landeshauptstadt fehle momentan das Geld dazu. Dams rechnet mit Kosten von etwa 60 000 Euro. Mit Blick auf die Kassenlage sei eine solche Investion „Luxus pur für eine arme Stadt“.