Stärkste Verteuerung der untersuchten Landeshauptstädte Mieten verteuern sich drastisch – Saarbrücken belegt Spitzenplatz in neuer Analyse

Besonders in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen mache sich das gestiegene Interesse bei der Mietpreisentwicklung bemerkbar. In Gütersloh (9,65 Euro) fällt das Plus laut der Analyse binnen 2 Jahren mit 14,0 Prozent am größten aus. Dahinter folgen mit Hamm (8,87 Euro; +12,4 Prozent), Oberhausen (8,23 Euro; +12,3 Prozent) und Hagen (8,07 Euro; +11,7 Prozent) mehrere Ruhrgebietsstädte.