„Nein, die sind nicht böse, die verstehen dich einfach nur nicht“ – Wie Cecilia Paladines aus Ecuador Mexikanerinnen Deutschland erklärt

Für Paladines ist das Theater eine ganz wichtige Unterstützung, um in Deutschland anzukommen – und so ist ihr klar, was sie tun muss, als sie 2020 einen Anruf von Veronika Kabis vom Zuwanderungs- und Integrationsbüro der Stadt Saarbrücken bekommt: Da sei eine Gruppe von Mexikanerinnen im Saarland angekommen, die in der Klinik auf dem Winterberg beziehungsweise in der Uniklinik Homburg arbeiten solle. Mit im Boot ist auch Minet, das Saar-Mentoring-Netzwerk für Migrantinnen – die Frage ist, wie man die Lateinamerikanerinnen unterstützen könne.