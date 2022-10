Gedenken an Widerstandskämpfer : Neffe von Willi Graf gibt Schülern persönliche Geschichtsstunde

Saarbrücken Besonderer Besuch für die Willi-Graf-Schulen: Der Neffe von Willi Graf, Joachim Baez, hat jungen Schülerinnen und Schülern vom Leben des Widerstandskämpfers und Mitglieds der Weißen Rose berichtet. Eine persönliche Geschichtsstunde für die Mädchen und Jungen, die kluge Fragen stellten.

Das war sozusagen Geschichtsunterricht zum Anfassen: An den Willi-Graf-Schulen war diese Woche kein Geringerer als der Neffe Willi Grafs, Joachim Baez, zu Gast. Je einen Vormittag verbrachte der 79-Jährige mit fünften und sechsten Klassen der Realschule und des Gymnasiums. Dabei erzählte er in einem groben Abriss vom Leben des Widerstandskämpfers und Mitglieds der Weißen Rose, der 1918 geboren und 1943 von den Nazis hingerichtet wurde.

Bei der Gedenkfeier zum 100-jährigen Geburtstag von Willi Graf im Landtag kamen der Leiter des Gymnasiums, Stefan Kilz, und Baez miteinander in Kontakt und vereinbarten die Besuche. Der Neffe Willi Grafs hatte dabei eine lange Anreise, auch wenn er ursprünglich aus Saarbrücken stammt: Der guten Luft wegen wohnt er nämlich im ostfriesischen Leer. Als frühste Erinnerung an seinen Onkel hat Baez den Trauerzug im Kopf, der nach dem Krieg zu Ehren Willi Grafs durch Saarbrücken ging.

Was Willi Graf vor seiner Hinrichtung durch Nazis an seine Familie schrieb

Den Kindern war anzumerken, dass sie schon gut vertraut waren mit Willi Grafs Lebensweg. Sie stellten schlaue Fragen, etwa, ob Graf als das zuletzt hingerichtete Mitglied der Weißen Rose vom Tod seiner Mitstreiter erfuhr. „Ja, das hatte er mitbekommen“, erzählte Baez, der kurz auch mal ins Stocken geriet bei der Frage, was in Grafs letztem Brief gestanden hatte. „Da hat er sich von seinen Eltern, von seinen Schwestern und mir verabschiedet und gesagt, dass es ihm leid tut, was er ihnen angetan hat.“ In der kurzen Pause, bis Baez sich wieder gefasst hatte, hätte man eine Stecknadel fallen hören.