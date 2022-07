Große Party unter freiem Himmel : Polizei: 15 000 Menschen feiern am Samstag friedlich beim Nauwieser Viertelfest in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Polizei: 15 000 Menschen feiern am Samstag friedlich beim Nauwieser Viertelfest in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Großer Ansturm bei hochsommerlichem Wetter: Das Kultfest in der Landeshauptstadt sorgte für einen Ansturm. Und die Polizei? Die zeigt sich zufrieden.

Das Nauwieser Viertelfest hat offenbar an seiner Anziehungskraft nichts verloren. Die Freiluft-Veranstaltung im studentisch geprägten Quartier in Saarbrücken zog auch am Samstag, 30. Juli, die Massen an. Das berichtet ein Sprecher der Saarbrücker Polizei auf Nachfrage.