Eine Bar, die keine sein soll Die beste Bar in Saarbrücken? Welcher Cocktail bei der Nautilus-Bar einen Polizeieinsatz auslöste

Ein U-Boot, eine Bar, eine „Liquid-Patisserie“? Die Nautilus in Saarbrücken ist all das und doch nichts von all dem. Sie liegt nicht etwa wie im Roman von Jules Vernes „20 000 Meilen unter dem Meer“ irgendwo unter einer einsamen Insel im Pazifik. Sondern in der Försterstraße 17, über dem Meeresspiegel, mitten im Nauwieser Viertel. Ralph Mermerich, der Betreiber, sagt, sie sei „eine Bar, die keine Bar ist“. Seit achteinhalb Jahren gibt es sie schon, wird unter Kennerinnen und Kennern als „die schönste, die besondere Bar in Saarbrücken“ gehandelt. Was ist die Nautilus? Und was eben nicht?