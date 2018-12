später lesen Kino Filmhaus zeigt französisches Drama Teilen

Anlässlich der Ausstellung „In the cut“ in der Stadtgalerie läuft am Donnerstag, 13. Dezember, um 19 Uhr im Filmhaus der französische Film „Naissance des pieuvres“ von Céline Sciamma – ein dichtes Drama um Freundschaft und erwachende Sexualität.