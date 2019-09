Ermittlungen im Arztskandal: Nach Vorwurf gegen Pathologen: Krisenstimmung bei Aufsichtsbehörde und Kammern

Ein im Saarpfalz-Kreis niedergelassener Pathologe soll bei Gewebeuntersuchungen falsche Diagnosen gestellt haben – die in Saarbrücken zu Operationen führten. Foto: picture alliance / dpa Themendienst/dpa Picture-Alliance / Franziska Gabbert

Saarbrücken Fahnder schleppten nach Durchsuchung mehr als 100 Kartons mit Beweismaterial aus Praxis und Wohnung. Berufsverbot trifft auch angestellten Arzt.

Die Praxis des 60 Jahre alten niedergelassenen Pathologen, dem eine Chefärztin des Klinikums Saarbrücken serienweise Fehldiagnosen vorwirft, bleibt wohl bis auf weiteres dicht. (Wir haben ausführlich berichtet). Gunter Hauptmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) des Saarlandes, erklärte gegenüber der Saarbrücker Zeitung, das von der Approbationsbehörde angeordnete vorläufige Berufsverbot für den Arzt treffe auch dessen angestellten Assistenzarzt. In der Praxis dürften keine Gewebeproben von Kassenpatienten untersucht und befundet werden. Zuletzt hatte der Mediziner in einem Quartal über 8000 Untersuchungen abgerechnet. Das Gewebematerial hatten in der Regel niedergelassene Fachärzte oder Hausärzte eingeschickt.