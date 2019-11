Nach Rückkehr von Feuerwehrchef : Feuerwehr-Gewerkschaft zeigt sich überrascht über Rückkehr von Schun

Saarbrücken Die am Donnerstag bekannt gewordene Rückkehr des Chefs der Saarbrücker Berufsfeuerwehr, Josef Schun, hat bei der Feuerwehr-Gewerkschaft für Überraschung gesorgt, wie sie am Freitag mitteilt.

„Wir sind bislang davon ausgegangen, dass es zu der angekündigten Lösung in der Sache kommt“, so der Landesvorsitzende der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft Dirk Wilhelm. „Dass es nun anders gekommen ist, ist auch für uns eine neue Lage“ so Wilhelm weiter.