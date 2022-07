Party in der Landeshauptstadt : Nach langer Corona-Pause: Party auf der Nauwies gelingt das Comeback (mit Bildergalerie)

Party in der Landeshauptstadt

Saarbrücken Das Viertelfest schafft diesmal nach der langen Corona-Pause den Balanceakt zwischen Fest für Familien, Nachbarschaftstreff und der großen Sause an den Abenden.

Es ist die Sommerfete der jungen Leute. Und der zweite Fest-Erfolg dieses Sommers in der Landeshauptstadt. Zwei Wochen nach dem Kultstadtfest, das diesmal anstelle des Saar-Spektakels und des Altstadtfestes die Massen locken sollte, hatte die nächste Party in der Landeshauptstadt ein beachtliches Publikum. Nicht zuletzt wegen des guten Wetters. Das Nauwieser Fest profitierte schon am Freitag von der lauen Sommerluft. Das Bühnenprogramm hatte eine aufmerksame Zuhörerschaft.