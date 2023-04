Entscheidung im Kulturausschuss Bank in Regenbogenfarben kommt nach Kontroverse jetzt doch ans Saarbrücker Obertor

Saarbrücken · Die Bank soll zur Erinnerung an die Verfolgung der Homosexuellen errichtet werden. An der Gestaltung gab es allerdings Kritik. Jetzt hat der Kulturausschuss in Saarbrücken eine Lösung gefunden – die auch eine weitere Gedenkstätte in der Faßstraße beinhaltet.

29.04.2023, 11:34 Uhr

Auf dieser Fläche am Obertor wird die Bank in Regenbogenfarben aufgestellt. Foto: Silvia Buss

Von Silvia Buss

Um Bänke, Plätze und Gedenken ging es am Donnerstag in der Sitzung des Kulturausschusses. Am schnellsten abgehandelt war der Tagesordnungspunkt „Lausch-Rausch“. Für das Kunstprojekt im öffentlichen Raum hatte die Stadt zehn neu lackierte Parkbänke in verschiedenen öffentlichen Grünflächen Saarbrückens aufgestellt. Die Bänke, auf denen man sich mithilfe von QR-Codes Gedichte und Prosa von Saar-Autoren anhören kann (die SZ berichtete), sollten schon Ende Mai wieder abgebaut werden. Das Kulturamt teilte jetzt mit, dass es den Nutzungsvertrag bis zum 21. Dezember verlängert.