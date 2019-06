Wetter im Saarland : Nach der Sonne kommen die Wolken - Gewitter und Unwetter drohen

Offenbach Nach den sonnenreichen Tagen im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist nun verstärkt mit Gewittern zu rechnen.

Im Laufe des Mittwochs gebe es einzelne Schauer und zunehmend starke Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Vereinzelt bestehe auch Unwettergefahr mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Dabei bleibt es schwülwarm. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad, im Bergland auf bis zu 27 Grad.

Erst in der Nacht kühle es bei Temperaturen von 13 bis 18 Grad etwas ab, teilte der DWD mit. Am Donnerstag bleibe es bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei Regen dann nur noch bei 19 Grad. Mit Sonne könne es bis zu 25 Grad warm werden. Ähnlich sind die Aussichten für Freitag: heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad. Es bleibe aber verbreitet trocken, so der DWD.