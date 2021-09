Für Autofahrer wird es jetzt richtig anstrengend : Nach dem Ludwigskreisel kommt jetzt die nächste Baustelle in Saarbrücken

Foto: BeckerBredel

Meinung Saarbrücken Der Ludwigskreisel ist noch nicht fertig, schon beginnen die Arbeiten am Kreisel in St. Arnual. Autofahren in Saarbrücken wird noch anstrengender.