Ungewisse Zukunft Nach Absage von Aachener – Politikerin sorgt sich um ehemalige Kaufhof-Beschäftigte in Saarbrücken

Damit werde ein neuer Tiefpunkt „in einer Reihe von Leerstandsmeldungen erreicht, die in der Bahnhofstraße und der direkten Umgebung in den letzten Monaten zu verzeichnen waren“. Die Politikerin belässt es nicht dabei, nur die Situation in der Einkaufsmeile selbst zu kritisieren. So schaut sie auf die nur weniger Meter entfernt liegende Europagalerie, die nach ihrer Ansicht selbst „längst zum Sorgenkind geworden“ sei. Auch in diesem Einkaufszentrum, untergebracht in der historischen Bergbauverwaltung, registriere sie leere Ladenlokale.