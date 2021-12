Saarbrücker Silvesterlauf : Sportlicher Jahresabschluss

Der Silvesterlauf lockt traditionell ein großes Teilnehmerfeld nach Saarbrücken. 2020 fiel er aus. In diesem Jahr soll er wieder stattfinden. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken Saarbrücker Silvesterlauf soll in diesem Jahr trotz der Pandemie stattfinden.

Nach der corona-bedingten Absage des 46. Saarbrücker Silvesterlaufs im vergangenen Jahr soll in diesem Jahr die 47. Auflage der Traditionsveranstaltung am 31. Dezember 2021 stattfinden. Das hat die LSG Saarbrücken-Sulzbachtal als Veranstalter mitgeteilt. Die Veranstaltung werde aufgrund der anhaltenden Pandemie nach den aktuell gültigen Corona-Regeln durchgeführt. Das bedeutet: Der Lauf findet als reine Außenveranstaltung statt. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände an der Hermann-Neuberger Sportschule findet die 2G-Regel Anwendung. Das Gelände kann nur nach einer entsprechenden Eingangskontrolle betreten werden. Da Kinder unter zwölf Jahren nicht geimpft werden können, wird kein Kinderlauf angeboten.