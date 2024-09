Ende nach 24 Jahren Bekanntes Nachtcafé in Saarbrücken schließt für immer – Abschied mit vielen Emotionen

Mit sehr emotionalen Worten wendet sich der Chef persönlich am Mittwoch, 4. September, an seine Stammkunden. „Statt «Chez Jerôme» heißt es nun «Tschüss, Jerôme» – Nach 24 Jahren ist Schluss“ ist da auf der Fanseite des Kultcafés zu lesen. Und wie schon im April dieses Jahres gibt Betreiber und Namensgeber Jérôme Foucat in erster Linie gesundheitliche Gründ an, ohne dabei auf Details einzugehen.