Premiere : Mutanth tanzt „Unbeschreiblich weiblich“ im TiV

Drei Künstlerinnen erforschen das Weibliche. Foto: Mutanth. Foto: Jean M. Laffitau/jean m. laffitau

Das Theater im Viertel (TiV) wird zunehmend zum Tanztheater. Immer öfter finden hier Vorstellungen von Tänzerinnen und Tänzern statt. Nach dem Auftritt von Lucyna Zwolinska (Artikel links) steht gleich das nächste Tanz-Gastspiel an. „Unbeschreiblich weiblich“, ein Tanztheater vom Mutantheater, ist am 5., 6. und 7. März jeweils ab 19.30 Uhr im TiV am Landwehrplatz zu sehen.



Einmal eine Frau sein, einmal richtig weiblich sein – aber wie soll es denn sein, dieses Frauenweib? Gibt es 3,82 Milliarden verschiedene Frauen? Oder gibt es Blickwinkel, die Frauen, zumindest unseres Kulturkreises, alle teilen? Dieser Fragestellung widmen sich Gabriele Bernstein, Eva Lajko und Elizabeth Montes de Oca in ihrem selbst entwickelten Stück.

Mosaikartig fügen sie verschiedene Blickwinkel, Ansichten, Klischees und Eigenschaften zu einem Mosaik der Weiblichkeit zusammen. Eva Lajko hat dabei die künstlerische Leitung und die Choreografie, die Inszenierung haben alle drei Frauen gemeinsam entwickelt. Die Musikalische Leitung hat Hector Zamora, für die Video-Szenen sorgt Krischan Kriesten, und die Endregie hat Barbara Scheck übernommen.