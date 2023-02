Konzert für Astor Piazolla : Zum 100. Geburtstag von Astor Piazolla

Zum 100. Geburtstag von Astor Piazolla gibt es nachträglich ein Konzert mit Juan Pablo González-Tobón und Frank Brückner in der Musikschule Saarbrücken.

Im März 2021, mitten in der Pandemie, wäre der argentinische Komponist Astor Piazzolla 100 Jahre alt geworden – ein großes Ereignis der internationalen Musikszene, das leider nicht öffentlich gefeiert werden konnte. Aus Anlass seines 102. Geburtstags wird deshalb am Samstag, 11. März, 17 Uhr, in der Musikschule der Landeshauptstadt nachgefeiert. Von den Gitarrenlehrern der Musikschule, Juan Pablo González-Tobón und Frank Brückner, werden Originalwerke für Gitarre und Flöte von Astor Piazzolla neu interpretiert. Seit Jahren beschäftigt sich der kolumbianische Gitarrist Juan Pablo González-Tobón mit Piazzollas Repertoire. Er interpretiert seine Musik sowohl auf der klassischen als auch auf der E-Gitarre. Bei diesem Konzert tritt er gemeinsam mit seinem Musikschulkollegen Frank Brückner auf. Der Eintritt ist frei. www.musikschule@saarbruecken.de