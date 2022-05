Interview mit der Taschenoper Lübeck, die im Saarland gastiert : Eine quietschbunte „Zauberflöte“ sorgt für die Zukunft der Oper

Völklingen Die Musikfestspiele Saar haben nicht nur Konzerte für Erwachsene im Programm. Am 5. Juni gibt es auch ein interessantes Gastspiel für Kinder. Die Taschenoper Lübeck kommt mit ihrer durchaus eigenwilligen Bearbeitung von Mozarts „Zauberflöte“. Regisseur der bunten Truppe, die längst nicht mehr aus der Tasche lebt, ist der aus St. Wendel stammende Sascha Mink. Mit ihm und dem Arrangeur Julian Metzger haben wir uns über das Konzept ihres kleinen Opernhauses, über Mozart und die Zukunft der Oper unterhalten.

Julian Metzger: So weit weg ist die Idee gar nicht! Auch bei Schikaneder ist doch die Königin Herrscherin in einer Art virtuellem Reich, vielleicht auch nur eine Fantasiewelt. Da ist die Übertragung in ein virtuelles Spiel fast naheliegend.

Sascha Mink: Unsere Inszenierung ist sehr nahe an der Aussage des Originals dran, da sie den Grundkonflikt erlebbar macht und fokussiert. Dies gelingt meiner Ansicht nach umso besser, je näher die Form an der Lebenswirklichkeit des Publikums dran ist. Wir wünschen uns, dass die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer sich direkt angesprochen fühlen und nicht nur denken: „Ach, das ist alles so alt und so weit weg, das hat nichts mit mir und meinem Leben zu tun.“ Und wenn Schikaneders Zauberflöten-Text etwas sein wollte, dann nah am Publikum dran mit dem ganzen „Zauberspuk“, der aufgeboten wird.