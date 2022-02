Veröffentlichung des Lieds „Bitte Bleib“ am 15. Februar : Musikalischer Spendenaufrut des Duos Perlregen zum Kinderkrebstag

Martina Schlaucher und Thomas Lapp machen als Duo Perlregen gemeinsam Musik. Foto: perlregen

Dirmingen Zum internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar startet das saarländische Pop-Duo Perlregen einen musikalischen Spendenaufruf. Mit ihrem neuen Song „Bitte Bleib“ wollen die Musiker auf die Krankheit aufmerksam machen und dazu animieren, den guten Zweck zu unterstützen.

Vor zirka eineinhalb Jahren seien sie von der Familie Hübner aus Magdeburg mit dem Wunsch kontaktiert worden, dieses Lied zu schreiben, erklären Martina Schlaucher und Thomas Lapp, die in Dirmingen wohnen, und ergänzen: „Die Familie verlor 2018 ihre Tochter Alina Michelle im Alter von zwei Jahren an Krebs und setzt sich seither für die Krebshilfe ein.“ So organisiert sie jährlich ein Wohnzimmerkonzert in ihrer Heimatstadt, dessen Erlöse dem Magdeburger Förderverein krebskranker Kinder zu Gute kommen. In diesem Jahr werden dort auch Perlregen ohne Gage live auftreten.

„Dieses überaus sensible Thema in einen Song zu packen, war keine leichte Aufgabe für uns“, blicken die Saarländer zurück. „Das Wichtigste war, dass der Song allen Betroffenen Kraft gibt.“ Den Text haben sie zusammen mit Nadine Hübner, der Mutter von Alina Michelle, geschrieben. Schlaucher und Lapp arrangierten den Titel dann in einer Radio- und einer Acoustic-Version. Herausgekommen sei ein kraftvoller, emotionaler Song, der sowohl die Angst als auch die Hoffnung spiegele: „Dieses Lied soll vor allem der Familie, aber auch allen, die von dem Thema Krebs betroffen sind, Kraft geben“, betonen die Musiker.

Etwa 2200 Kinder und Jugendliche würden jedes Jahr in Deutschland neu an Krebs erkranken. Da sich die verschiedenen Vereine, die die Betroffenen unterstützen, ausschließlich mit Spenden finanzieren, möchte Perlregen mit dem Song dazu aufrufen. „Welchen Verein man unterstützen will, kann sich jeder selbst aussuchen“, sagt Schlaucher. Vom Allgäu über das Saarland bis nach Magdeburg hat das Pop-Duo deshalb auf seiner Internetseite Kontakte zu diversen Organisationen aufgelistet.

Bereits auf ihrem Album „Zu zweit“ hat Perlregen soziales Engagement gezeigt. Mit der Ballade „Sternenkind“, die von Eltern handelt, die während der Schwangerschaft oder nach der Geburt ihr Kind verloren haben, unterstützten sie die Arbeit des saarländischen Vereins „Sternenkind“. Damit hätten sie den Betroffen helfen wollen, diesem Tabuthema Gehör zu verschaffen. „Durch diesen Song ist nun die Magdeburger Familie auf uns aufmerksam geworden“, sagt Lapp.