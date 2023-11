25 Jahre Museum St. Arnual St. Arnual: Ein Museum, ein Verein, zwei Jubiläen

Das Museum St. Arnual wird im Dezember 25 Jahre alt. Zugleich kann sein Trägerverein, der Heimatverein St. Arnual e.V., dieses Jahr sein 35-jähriges Bestehen feiern – Anlass für dessen Vorstand, die traditionelle Adventsfeier zu erweitern. Am 3. Dezember wird es daher um 15.30 Uhr in der Augustinerstraße 7 einen kleinen Festakt geben. Dabei will der Vorsitzende Helge Stoll eine Bestandsaufnahme der Vereinsarbeit machen und aus seiner Sicht beschreiben, „warum es sich auch heutzutage lohnt, ehrenamtlich ein kleines lokales Museum zu betreiben“. Danach befasst sich der Architekt und Denkmalpfleger Axel Böcker in einem Gastvortrag mit den geschichtsträchtigen Häusern im Kern des Stadtteils. 17 Mitglieder werden für langjährige Unterstützung des Heimatvereins ausgezeichnet, darunter auch eine Frau und zwei Männer „der ersten Stunde“.