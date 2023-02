Hör-Bar im KuBa mit dem InZeit Ensemble : Das Besondere im KuBa: Ausstellung, Konzert, Tanz – alles auf einmal

Das In.Zeit Ensemble hat wieder ein interessantes Projekt geplant. Foto: Karger/Astrid Karger

Saarbrücken So viele Menschen bevölkern nicht oft die Bühne der KuBa-Kantine am Eurobahnhof. In der Reihe Hör-Bar im KuBa bringt das In.Zeit-Ensemble am 2. März 14 Künstlerinnen und Künstler zusammen, die mit „Motion Capture“ ein Verbindung aus Konzert, Ausstellung und Tanz suchen.

Wird für Animationsfilme oder Computerspiele die Bewegung der menschlichen Darsteller aufgezeichnet, um daraus dann computergenerierte Figuren und Bilder zu machen, nennt man das Motion Capture, schlicht übersetzt mit Bewegungserfassung. Dieses Verfahren hat die experimentierfreudigen Musikerinnen und Musiker des Saarbrücker In.Zeit Ensembles zu einem neuen Projekt inspiriert.

In ihrer Produktion „Motion Capture“, die sie am Donnerstag, 2. März, 19 Uhr, im Rahmen der Reihe Hör-Bar im KuBa - Kulturzentrum am Eurobahnhof präsentieren, erweitern sie das Prinzip von Motion Capture, und zwar als eine Umsetzung von Bewegung in Klang. Deshalb ist die Tänzerin Bérengère Brulebois bei diesem Projekt dabei. Ihre körperlichen Gesten sind Auslöser für bestimmte klangliche Ereignisse. Diese wiederum beeinflussen die nächsten Bewegungen der Tänzerin. Am Ende wird außerdem die Umsetzung dieser Bewegungen in Musik mit Hilfe von Zeichnungen und Bildern festgehalten. Dafür ist die Künstlerin Susanne Kocks mit im Team. Es ist also ein sehr interdisziplinäres Projekt, das da am 2. März Premiere feiert.

Das In.Zeit Ensemble besteht aktuell aus 13 Musikerinnen und Musikern und ist spezialisiert auf zeitgenössische improvisierte und komponierte Musik. Die Besetzung wird je nach Programm um weitere Instrumente ergänzt. Das Ensemble ist seit über 15 Jahren ein fester und origineller Bestandteil der Saarbrücker Kulturlandschaft und hat in dieser Zeit mit zahlreichen kulturellen Institutionen kooperiert und spannende, einzigartige Projekte durchgeführt – angefangen mit der Hochschule für Musik (wo das Ensemble gegründet wurde) über Produktionen mit dem Ballett des Saarländischen Staatstheaters (Franco Evangelisti „Die Schachtel“, „Substanz“) bis zum jährlichen Sommermusik-Festival der Stadt Saarbrücken, dessen Eröffnungskonzerte es häufig gestaltet hat.

Bei einer Probe entstand dieses "Motion Capture"-Bild von Susanne Kocks. Foto: Kocks/In.Zeit