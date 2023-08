Ehefrau mit Handtuch erdrosselt? Mordprozess gegen Ehemann aus Riegelsberg neigt sich dem Ende zu

Am Montag sind nach Angaben des Gerichtssprechers noch mehrere Zeugenaussagen und auch die Gutachten der Sachverständigen geplant. Der Vorsitzende habe zudem Staatsanwaltschaft und Verteidiger gebeten, die Schlussvorträge vorzubereiten. „Sollte die Zeit dann noch ausreichen, könnte es dann auch noch am gleichen Tag zu einem Urteil kommen“, so der Sprecher.