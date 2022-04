Spende des ZDF-Magazins Royale : Warum Kult-Moderator Jan Böhmermann ein Jugendprojekt im Saarland mit richtig viel Geld unterstützt

Saarbrücken/Mainz Einen dicken Scheck erhält ein Projekt des Landesjugendrings Saar. Das Geld kommt vom ZDF. Es handelt sich dabei um den Verkaufsgewinn eines Magazins, das sich mit Klatschpresse beschäftigt. Doch was hat das mit dem jetzt unterstützten Projekt zu tun?

Fette Überschriften mit kernigen Aussagen auf der Titelseite: Doch der Beitrag dazu ein paar Seiten weiter offenbart: An der reißerischen Schlagzeile ist so gut wie nichts Wahres dran. Ein Markenzeichen der Klatschpresse.

Jan Böhmermann hat sich diese Blätter in seiner ZDF-Sendung Magazin Royale vorgenommen und sie wahrlich in der Luft zerrissen. Der Kult-Moderator ging dabei nicht zimperlich mit den Blattmachern ins Gericht. Er warf ihnen vor, gerade noch so an der Strafbarkeit vorbei, die Leser in die Irre zu führen. Dabei erreichen diese Boulevardblätter Woche für Woche Millionenauflage.