Immobilie mitten in Saarbrücken Wird das Willi-Graf-Haus zur Flüchtlingsunterkunft? Stadtverwaltung verhandelt über Mietvertrag

Darüber, ob mitten in der Saarbrücker City, im Willi-Graf-Haus in der Großherzog-Friedrich-Straße, ein Flüchtlingsheim entstehen soll, wurde am Dienstag, 9. Juli, im Stadtrat diskutiert. Nach einer lebhaften Debatte fand man schließlich einen Kompromiss: Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, das Willi-Graf-Haus zu mieten (wir berichteten).