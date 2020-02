Konzert : Mit der Stadtkapelle Singen und Feiern wie die Briten

Saarbrücken/St. Ingbert Die Stadtkapelle Saarbrücken und die Bergkapelle St. Ingbert präsentieren am Samstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, und Sonntag, 14. Juni, 18 Uhr, im Saarländischen Staatstheater ihr neues Programm. Die britische Konzertreihe „A day at the Proms“ hat sich als fester Bestandteil des saarländischen Kulturkalenders etabliert.



Das Motto lautet in diesem Jahr „Von Abbey Road bis Albert Hall“ und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit durch die britische Hauptstadt, immer auf den Spuren der Beatles.