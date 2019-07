Saarspektakel : Mit dem Event-Ticket zum Saar-Spektakel

Saarbrücken Das Saar-Spektakel geht in die 21. Runde. Für die Besucher des Saar-Spektakels bietet die Saarbahn GmbH ein Event-Ticket an. Bis zu fünf Personen fahren vom 2. bis 4. August zum Preis von nur einer Person.

Das Event-Ticket ist ein Sonderticket (Einzeltageskarte), mit dem man am jeweiligen Aktionstag günstig mit den Bussen und Bahnen der Saarbahn ganztägig und ohne lästige Parkplatzsuche an sein jeweiliges Ziel gelangt. Das heißt, statt einer Person können bis zu fünf Personen die Fahrkarte gemeinsam nutzen, zum Preis einer Einzeltageskarte. Der Preis des Event-Tickets richtet sich danach, wie viele Waben durchfahren werden. Start- und Zielwabe werden mitgezählt. So zahlen fünf Fahrgäste beispielsweise nur 5,80 Euro ganztägig innerhalb der Großwabe Saarbrücken.