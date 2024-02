Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft Missbrauchsfall Dillinger – Beweise vernichtet, keine Ermittlung gegen Saarbrücker Staatsanwalt

Dillinger war im November 2022 mit 87 Jahren gestorben. Zuletzt lebte er in seiner Geburtsstadt Friedrichsthal. In seinem Haus hatte dessen Neffe Steffen Dillinger nach dem Tod des Priesters Tausende Fotos und Dias entdeckt – zunächst hieß es, dass diese pornografischen Darstellungen, die Jugendliche und junge Erwachsene in entsprechenden Posen zeigen sollen.