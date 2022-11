Noshaba Cheema : Miss-Germany 2023: Doktorandin aus Saarbrücken tritt zur Wahl an – aber nicht fürs Saarland

Noshaba Cheema (28) tritt bei der Wahl zur Miss Germany an. Foto: Ariel Oscar Greith/Miss Germany Studios

Saarbrücken Tanz und Kreativität: Diese beiden Passionen nennt Noshaba Cheema als Antrieb, zur Miss-Germany-Wahl anzutreten. Die Doktorandin, die am Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken arbeitet, tritt aber nicht fürs Saarland an.