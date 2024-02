Konzert in der Kettenfabrik St. Arnual Das Trompeten-Wunder„kind“ kommt in die Kettenfabrik

Man darf sich also wundern, auf wie vielen Hochzeiten der Trompeter tanzt und welche musikalischen Gebiete er in kurzer Zeit zu durchdringen in der Lage ist. Die Musik, die er gemeinsam mit Adrian Gallet am Saxofon, Benedikt Göb am Piano, Jan Blikslager am Bass und Mathieu Clement am Schlagzeug auf „Left On scene“ eingespielt hat, verdient unbedingt eine anerkennende Resonanz. „Das ist Jazz vom Feinsten, swingend und schwungvoll, wunderbare Arrangements werden mit aussagekräftigen Soli gewürzt, die Tradition des Hard-Bop wird gefeiert und mit neuen Elementen behutsam modernisiert“, heißt es in der begeisterten Ankündigung des Kettenfabrik-Teams. Die meisten Stücke der fünf Freunde, die sich in Köln zum Quintett verabredeten, sind Eigenkompositionen, ein paar klug arrangierte Standards kann man auch entdecken.