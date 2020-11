Kunst im öffentlichen Raum : Das „Tor de France“ grüßt am Eurobahnhof

Das „Tor de France“ grüßt am Eurobahnhof

Das „Tor de France“ von Michael Sailstorfer gewann den Kunst-Wettbewerb. Heute steht es am Eurobahnhof. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Vor elf Jahren gewann der Bildhauer Michael Sailstorfer den Wettbewerb für ein Kunstwerk im neuen Saarbrücker Quartier.

Zehn Künstlerinnen und Künstler wurden ausgewählt, an dem Wettbewerb teilzunehmen, darunter auch die Saarbrücker Künstlerin Sigrún Ólafsdóttir, der Stahlbildhauer Robert Schad, von dem der Brunnen in der Bahnhofstraße stammt, und Michael Sailstorfer aus Niederbayern.

Die hochkarätig besetzte Jury entschied sich mit überwiegender Mehrheit für den Entwurf des Künstlers Michael Sailstorfer. In der Begründung der Jury hieß es, dass er in seinem Entwurf „Tor de France“ das Thema aufnimmt, gleichzeitig aber auch mit der Umgebung in einen Dialog tritt. Im Jahr 2010 wurden die beiden Skulpturen auf den Kreiseln der Europaallee aufgebaut, die heute als Sichtachse das Quartier charakterisieren.