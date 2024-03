Kunst-Schreiner Michael Ott Michael Ott: Holz ist der Stoff, aus dem seine Träume sind

„Mir ist ganz wichtig, dass wegen meiner Objekte kein Baum gefällt werden muss. Das Holz, das ich bearbeite, stammt von Bäumen, die aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten“, erklärt Michael Ott gleich zu Beginn des Gesprächs in seiner Werkstatt in St. Arnual. Dort, in der Saargemünder Straße, in Höhe des Beamtenwohnhauses Habitat Stockenbruch, hat er sich und seiner Familie ein Idyll erschaffen aus einem ehemaligen Pferdestall, der heute das Wohnhaus mit großer, überdachter Holzveranda ist, dazu Werkstatt, Hinterhof, sowie einen Hühnerstall.