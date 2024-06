Michael Keck Und plötzlich hängt er im Urlaubsland fest

Zwischen 1990 und 1996 holte Michael Keck neun Titel bei deutschen Meisterschaften. Er absolvierte 75 Länderspiele für Deutschland, nahm 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney an den Olympischen Spielen teil und ist immernoch Rekordsieger im Mixed bei den jährlich in Saarbrücken ausgetragenen Badminton Open. Sein Bruder Markus Keck war ebenfalls ein erfolgreicher Badminton-Spieler.